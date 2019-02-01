AKP Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi, AKP ile MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağı, Venezuala'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamaları, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve IMF iddialarıyla ilgili konuştu. Çelik, açıklamasında, "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler" dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesiyle ilgili, "CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İttifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda entegre değiller." dedi.



Çelik, AKP ile MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağına yönelik soruya, "İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var." cevabını verdi.



Venezuala'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalarıyla ilgili konuşan AKP'li Çelik, "İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünyanın her tarafında demokrasi diyeceksiniz ve demokrasi için bu kadar, NATO içerisinde - başka alanlarda- beraber bedel ödeyeceksiniz, bir başka ülkeye geçici devlet başkanı atacaksınız." ifadelerini kullandı.



Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Çelik, "Biz uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürütüyoruz ve bütün dünyayı da buna davet ediyoruz. Saygın ve uluslararası bir soruşturma açılmalıdır ve bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır." şeklinde konuştu.



Çelik, IMF iddialarıyla ilgili "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler" dedi.



ulusal.com.tr