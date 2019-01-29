AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında konuştu. Çelik, "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." dedi. Çelik, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğiyle ilgili konuya da "Meclis Başkanı'nın kendisinin değerlendireceği bir mesele" ifadeleriyle değerlendirmede bulundu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında konuştu. Çelik, "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." dedi.



Çelik şunları söyledi:



"CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor."



BM RAPORTÖRÜNÜN İÇERİ ALINMAMASI



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı." dedi.



HDP



HDP ile ilgili konuşan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum." dedi. CHP'deki aday belirleme krizine değinen Çelik, "Kavga vatandaşın daha iyi hizmet alması için değil." dedi.



TUNÇ SOYER



Tunç Soyer ile ilgili konuşan Çelik, "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap vermeli." dedi.



YILDIRIM İLE İLGİLİ İSTİFA TARTIŞMALARI



AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Çelik, "Meclis Başkanı'nın kendisinin değerlendireceği bir mesele" dedi.



ulusal.com.tr