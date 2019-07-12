Son dakika haberleri... "Ali Babacan ekibinin verdiği bilgiye göre..."  "Babacan'ın partisi sonraki bahara"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü "Babacan'ın partisi, sonraki bahara" başlıklı yazısında "Babacan ekibinin verdiği bilgiye göre partinin kuruluş tarihi revize edildi ve kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldı." ifadelerini kullandı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün "Babacan'ın partisi, sonraki bahara" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"Kurucusu olduğu AK Parti’den istifasının ardından yeni partinin sonbaharda kurulmasının hedeflendiği belirtilmişti.



Hatta buna ilişkin adımların atıldığı, kendisi ve birlikte olduğu ekibin farklı kesimlerle yaptığı görüşmelerde de dile getirilmişti.



Kurmay heyetinde yer alan isimlerle sohbetimizde de “büyük ihtimalle sonbaharın sonuna doğru” denilerek kuruluş zamanına da işaret edilmişti.



Babacan ekibinin verdiği bilgiye göre partinin kuruluş tarihi revize edildi ve kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldı.



Bunun nedeni ile ilgili gerekçeler farklı.



Baştan belirteyim, parti kuruluşu tarihinin revize edilmesinin gerisinde AK Parti’den gelen tepkilerin etkisi yok…



Gerekçe ortaya konulurken öncelikle şu sorunun üzerinde duruluyor.



Kurulacak parti hangi ilke ve program üzerine oturacak?



'Seçmenin istikrarı ve geleceği sorguladığı, kendisine umut verecek yeni isimlere yöneldiği dönemde, bu beklentilere hangi politikalarla karşılık verilecek?'"



ulusal.com.tr