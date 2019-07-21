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Son dakika haberleri... Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu hakkında yeni iddia

Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu ile beraber parti kurulmasına 'Finans çevreleri Davutoğlu’nu istemiyor' gerekçesiyle karşı çıktığı iddia edildi

Son dakika haberleri... Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu hakkında yeni iddia

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Oğhan’ın canlı yayınında Ali Babacan ile neden beraber olmadıkları sorusuna, “Manifestoyu birlikte açıklamak isterdim. Beraber olabilmek için elimden geleni yaptım. Neden olmadığını ben de bilmiyorum. Bu soruyu Ali Bey’e de sormakta fayda var” yanıtını verdi. Davutoğlu, “Neden olmadığını bilmiyorum” dese de yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Davutoğlu ile Ali Babacan ekibi arasında bir dizi görüşme yapıldı. Hatta genel başkan ve yardımcılıklarına varana kadar isimlendirmeler yapıldı. Ancak daha sonra Babacan tarafından 'ret' yanıtı geldi.

Ret yanıtının gerekçesi ise, “Finans çevreleri Davutoğlu’nu istemiyor” olmuştu. Bunun üzerine her iki isim kendi yolunda yürümeye başladı. Bu arada eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in hangi ekiple hareket edeceği de merak konusu. Mehmet Şimşek’in Davutoğlu ile görüştüğünü anlatan eski bir siyasetçi, “Şimşek bizimle” dedi.

Kaynak: Gazete Duvar

Etiketler; #Ahmet Davutoğlu #ali babacan
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