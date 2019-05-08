AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan taklidini yapan Şahan Gökbar'a yanıt geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan taklidini yapan Şahan Gökbar'a yanıt geldi.



Twitter'dan Gökbakar'ın taklit videosunu paylaşan Ali İhsan Yavuz "@sgokbakar 'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi." dedi.







Şahan Gökbakar, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu" açıklamasıyla gündemden düşmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u taklit etmişti.





ulusal.com.tr