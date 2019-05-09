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Son dakika haberleri... Ali İhsan Yavuz'dan Şahan Gökbakar açıklaması! Şahan Gökbakar'dan yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan taklidini yapan Şahan Gökbar'a yanıt geldi. Yavuz'un bu paylaşımına Gökbakar, "Diyetimde su siralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan bey. Neyse dietimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasin en onemlisi o. Espiriye acik bir siyasetci olmanizi."

Son dakika haberleri... Ali İhsan Yavuz'dan Şahan Gökbakar açıklaması! Şahan Gökbakar'dan yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan taklidini yapan Şahan Gökbar'a yanıt geldi.

Twitter'dan Gökbakar'ın taklit videosunu paylaşan Ali İhsan Yavuz "@sgokbakar 'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi." dedi.



GÖKBAKAR'DAN YAVUZ'A YANIT

Yavuz'un bu paylaşımına Gökbakar, yanıt verdi.

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Diyetimde su siralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan bey.

Neyse dietimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasin en onemlisi o. 

Espiriye acik bir siyasetci olmanizi."

Şahan Gökbakar, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu" açıklamasıyla gündemden düşmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u taklit etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Şahan Gökbakar
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