Son dakika haberleri... Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Alman bilim insanları Marmara Denizi’nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7.1 veya 7.4 olarak tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili "Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım. İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim." dedi

Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.



Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre, Marmara Denizi'nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR'ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı.



TSUNAMİ BEKLENTİSİ YOK



GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" dedi. Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti. Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı.



İMAMOĞLU'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu, "Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım. İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim." diye konuştu.



ulusal.com.tr