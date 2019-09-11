Son dakika haberleri... Amasya'da deprem (11 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Amasya Merzifon'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEM 11.09.2019, 23:46 12.09.2019, 13:50
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:01'de Amasya Merzifon'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 23:02'de ise 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak duyuruldu.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Tıklayınız
ulusal.com.tr