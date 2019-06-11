S-400'lere karşı F-35'leri tehdit olarak öne süren Amerika'dan yeni bir hamle geldi. Türk pilotların Amerika'daki F-35 eğitimi durduruldu. Öte yandan Amerika Temsilciler Meclisinin "Türkiye S-400'leri iptal etsin" çağrısına Ankara'dan sert tepki geldi.

Türkiye S-400 konusunda geri adım atmayınca Türk pilotların Amerika'daki F-35 eğitimleri durduruldu. Temsilciler Meclisi'nde, "S-400'ler iptal edilsin" çağrısı yapıldı.



Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde artık, Türk pilotlara eğitim verilmeyecek. Pentagon karara yönelik açıklama yaptı.



Pentagon Sözcüsü Mike Andrews "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" ifadelerini kullandı.



Andrews, Türkiye'nin politikasında değişiklik olmazsa, F-35 programındaki katılımı yavaşlatmak için çalışılmaya devam edileceğini de vurguladı.



F-35 programı kapsamında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.



Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, program kapsamındaki pilotların eğitiminin durdurulması kararının üsteki bir komutan tarafından "güvenlik endişesi" nedeniyle verildiğiniğ söyledi.



Amerika, Türkiye'nin F-35 ile ilgili hassas bilgileri elde etme endişesi taşırken, Çin'in, F-35 ve F-22 bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi. ABD merkezli National Interest'te yayınlanan makalede, Pekin'in ABD silah sistemleri hakkında teknik bilgileri çoktan topladığı belirtildi.



Diğer yandan Amerika Temsilciler Meclisi'nin gündemi de S-400.



Meclisin aldığı "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı kararda, Türkiye'nin S-400 alımını iptal etmesi için çağrı yapıldı. Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtildi. Karar oy birliği ile alındı.



Karara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

"Karar, evvelce de açıkladığımız üzere, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir. Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez"





ulusal.com.tr