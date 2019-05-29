Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK'ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları,önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir." açıklamasını yaptı

Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada kadın avukat savunma yapmak için ayağa kalkınca, erkek hakim, avukatın eteği için "15 santimetre yukarıda. Mevzuata aykırı" demişti.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, o hakimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıkladı.



Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:



"İstanbul (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK'ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları,önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyulur."



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