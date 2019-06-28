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Son dakika haberleri... Ankara Akyurt'ta deprem meydana geldi! Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM'dan açıklama geldi (28 Haziran 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.56'da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AKOM) de depremin Elmadağ ilçesinde ve 3.5 büyüklüğünde olduğunu paylaştı

Son dakika haberleri... Ankara Akyurt'ta deprem meydana geldi! Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM'dan açıklama geldi (28 Haziran 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Ankara'nın Akyurt ilçesinde deprem oldu.

Deprem, saat 13.56'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu aktarılırken depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan o anları ifade eden paylaşımlar yaptı.

Depremle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KANDİLLİ'DEN BİLGİLENDİRME

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu duyurdu.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AKOM) de depremin Elmadağ ilçesinde ve 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #deprem
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