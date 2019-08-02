Astana toplantısı sonuçlandı
Astana toplantısı sonuçlandı
Kamu bankaları konutta vadeleri 180 aya çıkardı
Kamu bankaları konutta vadeleri 180 aya çıkardı
Temmuz ayı ihracat rakamı açıklandı
Temmuz ayı ihracat rakamı açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın "'Çocuk evleri' kapatılıyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Portakal, yanıtla ilgili olarak "11 çocuk koruma evinde, 47 çocuk kalıyor. Ve ailelerinin olduğu da anlaşılıyor. 40'ı çocuklarını almak için dilekçe vermiş, güzel bir adım. 7’sinin babası cezaevindeymiş. Evde sosyal hizmet verilecekmiş" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a cevap

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın "Doğru olabilir mi @ankarabbld? Yetim çocukların korunup kollandığı 'Çocuk evleri' kapatılıyor mu? Çocuklara boşaltın tebligatı gönderildi mi? Vicdanlı kamuoyu adına cevap beklemek hakkımız? Sosyal belediyecilik insan odaklı calışmalar yapmak değil midir? @mansuryavas06" paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.

Belediyeden gelen cevabın fotoğrafını paylaşan Portakal, şunları belirtti:

"Cevap geldi @ankarabbld'den. 11 çocuk koruma evinde, 47 çocuk kalıyor. Ve ailelerinin olduğu da anlaşılıyor. 40'ı çocuklarını almak için dilekçe vermiş, güzel bir adım. 7’sinin babası cezaevindeymiş. Evde sosyal hizmet verilecekmiş. Açıklama önemli."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ankara Büyükşehir Belediyesi #fox tv #fatih portakal #Mansur Yavaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.