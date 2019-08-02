Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın "'Çocuk evleri' kapatılıyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Portakal, yanıtla ilgili olarak "11 çocuk koruma evinde, 47 çocuk kalıyor. Ve ailelerinin olduğu da anlaşılıyor. 40'ı çocuklarını almak için dilekçe vermiş, güzel bir adım. 7’sinin babası cezaevindeymiş. Evde sosyal hizmet verilecekmiş" ifadelerini kullandı

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın "Doğru olabilir mi @ankarabbld? Yetim çocukların korunup kollandığı 'Çocuk evleri' kapatılıyor mu? Çocuklara boşaltın tebligatı gönderildi mi? Vicdanlı kamuoyu adına cevap beklemek hakkımız? Sosyal belediyecilik insan odaklı calışmalar yapmak değil midir? @mansuryavas06" paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.



Belediyeden gelen cevabın fotoğrafını paylaşan Portakal, şunları belirtti:



"Cevap geldi @ankarabbld'den. 11 çocuk koruma evinde, 47 çocuk kalıyor. Ve ailelerinin olduğu da anlaşılıyor. 40'ı çocuklarını almak için dilekçe vermiş, güzel bir adım. 7’sinin babası cezaevindeymiş. Evde sosyal hizmet verilecekmiş. Açıklama önemli."



ulusal.com.tr



