Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı ve 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.