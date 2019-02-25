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Son dakika haberleri... Ankara'da art arda FETÖ operasyonları: 100'ün üzerinde gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı ve 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı

Son dakika haberleri... Ankara'da art arda FETÖ operasyonları: 100'ün üzerinde gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.

Etiketler; #ankara #fetö #operasyon
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