Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığında çalışan bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşinin de olduğu 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı Sağlık Bakanlığı personeli ile özel sağlık çalışanları hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü aktif çalışan olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Açıklamada, şüphelilerden 8'inin yakalandığı, diğerlerinin yurt dışında olabileceği ifade edildi.



Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi.



KARA KUVVETLERİ'NDE 100 ASKERE SORUŞTURMA



Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığında çalışan bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen bir binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen ve 50 astsubay ile Ticaret Bakanlığında görevde olan bir "mahrem imam" olmak üzere 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.



Asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf olduğu, 33'ü hakkında ise idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.