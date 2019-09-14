Son dakika haberleri! Ankara'da da hissedilen Çankırı depremi sonrası Övgün Ahmet Ercan'dan önemli açıklamalar

Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Çankırı'da meydana gelen ve Ankara'da da etkili şekilde hissedilen depremler sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Ercan, şunları belirtti:

"ÇANKIRI-ÇERKEŞ-HACILAR-YALIÖZÜ DEPREMLERİ M5,1-2019

Prof. Dr. Övgün A. ERCAN, Jeofizik Yüksek Mühendisi

Bugün ardı ardı Çankırı’nın Çerkeş ilçesi, Yalıözü M4,9, Hacılar M5,1 küçük depremleri 5 km derinde olmuştur.

Depremin Mercalli Cancani yıkım gücü VI dır. Olasılıkla her iki depremde Kuzey Anadolu Kırığına dikey uzanan, sol yanal atımlı Orta Kırığı üzerinde, Yalıözü güney kırsalındaki dağlık kesimde gerçekleşmiştir. Depremlerin sığı olması nedeniyle Çankırı, Kastamonu ile Ankara dolayanda duyulmuş olması olağandır.

Oysa bu kırığın kuzeyinde sağ atımlı olarak uzanan Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde Kurşunlu’da 1951’de M6,9, 1953’de M6,4 büyüklüğünde depremler olmuştur.

Orta kırığı göreceli olarak yaşlı bir kırık olduğundan M5,5’dan büyük depremler üretmesi beklenmez. Bu büyüklükteki depremler de yapılarda önemsiz çatlaklar, baca düşmeleri gibi az çığımlar yapabilir.

Daha büyük depremlerin aynı yerde beklenmesi benim için şaşırtıcı olur."

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