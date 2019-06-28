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Son dakika haberleri... Ankara'da Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 3'ü albay 27 kişi...

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf, 3'ü albay 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri... Ankara'da Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 3'ü albay 27 kişi...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlar üzerinden periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat halinde oldukları tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün albay, birinin yarbay, 2'sinin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, diğerlerinin de astsubay olduğu öğrenildi. Zanlılardan 11'inin halen görevde bulunduğu, geri kalanlar hakkında daha önce idari işlem yapıldığı bildirildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Deniz Kuvvetleri Komutanlığı #fetö #ankara
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