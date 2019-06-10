banner1005
Çipras hükümeti resmen istifa etti
Çipras hükümeti resmen istifa etti
Güvenilir gıda için nelere dikkat etmeli?
Güvenilir gıda için nelere dikkat etmeli?
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ankara'da deprem (10 Haziran Pazartesi 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ankara Kalecik'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Ankara'da deprem (10 Haziran Pazartesi 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20:41'de Ankara Kalecik'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.