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Son dakika haberleri... Ankara'da deprem oldu (20 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Ankara Kazan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Ankara'da deprem oldu (20 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 22:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #Kazan #deprem
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