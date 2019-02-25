FETÖ yapılanmaları tek tek tespit ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik operasyonda, çoğu muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı verildi. Bir başka operasyon da örgütün sağlık yapılanmasına düzenlendi

İtirafçıların verdiği bilgilerle örgüte yönelik operasyonlar hızlanıyor. Tek tek tespit edilen isimler yakalanıyor, sorgulanıyor, tutuklanıyor.



Ankara'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personellerine operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığında çalışan bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.



FETÖ'nün sağlık yapılanması da hedefteydi. Soruşturması kapsamında, bazı Sağlık Bakanlığı personeli ile özel sağlık çalışanı 9 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu öğrenildi. Açıklamada, şüphelilerden 8'inin yakalandığı ifade edildi.



Öte yandan daha önce gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188'i, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli asker için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafta bulunup yararlı bilgiler veren 42 askeri ise serbest bıraktı.



Gözaltına alınınca itirafçı olan isimler sayesinde çok sayıda FETÖ mensubu tespit ediliyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 198 şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda bin 853 yeni isime ulaştı. 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 257'si tutuklandı.



ulusal.com.tr