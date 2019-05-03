banner1005
İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi
İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi
Bakanlıktan 'metro' açıklaması
Bakanlıktan 'metro' açıklaması
Bütün iller büyükşehir yapılacak!
Bütün iller büyükşehir yapılacak!
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı kararı var

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında 48'i görevde 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 ByLock kullanıcısından 8'i gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı kararı var

Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında 48'i görevde 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma bünyesindeki FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile periyodik ve ardışık arama soruşturmasında 53 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Şüphelilerden 48'inin görevde olduğu belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdüğü ifade edildi.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 10 kişiden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Etiketler; #ankara #fetö #gözaltı #astsubay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.