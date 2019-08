Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 21.42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Yenimahalle ilçemizde saat 21:42'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Yenimahalle merkezli 3.5 şiddetinde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." ifadelerini kullandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 21.42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.



Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Yenimahalle ilçemizde saat 21:42'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Yenimahalle merkezli 3.5 şiddetinde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." ifadelerini kullandı.



AFAD'dan ilk açıklama

Dr. Mehmet Güllüoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Yenimahalle merkezli olarak 3.5 Büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bu büyüklükte bir hasar beklemiyoruz. Ankara'ya geçmiş olsun." dedi.



