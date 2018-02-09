Bekir Bozdağ, Kati Piri’yi kovmuş
Bekir Bozdağ, Kati Piri’yi kovmuş
TSK'dan Afrin'deki terör hedeflerine hava harekatı
TSK'dan Afrin'deki terör hedeflerine hava harekatı
Afrin şehitlerine veda
Afrin şehitlerine veda
Balyoz kumpasçılarına operasyon
Balyoz kumpasçılarına operasyon

Son dakika haberleri: Ankara'da PKK-KCK mensubu 17 kişiye gözaltı

Ankara'da, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK-KCK mensubu 17 kişi için gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri: Ankara'da PKK-KCK mensubu 17 kişiye gözaltı

Ankara'da, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK-KCK mensubu 17 kişi için gözaltı kararı verildi

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #kck #pkk #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.