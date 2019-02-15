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Son dakika haberleri... Ankara'da PKK operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Yurtiçinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütüne yönelik yeni operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Ankara'da terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla onlarca kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltıların başladığı bildirildi

Son dakika haberleri... Ankara'da PKK operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

Etiketler; #ankara #operasyon #pkk #kck
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