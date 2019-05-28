Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'kötü muamele' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslarla ilgili bütün iş ve işlemler hukuka uygun şekilde yürütülmektedir. Şahıslar avukatları ile görüştürülmekte (130 avukat 545 kez şüphelilerle görüştürülmüştür) ve bu görüşmelerin tamamı tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şahısların her 24 saatte bir adli sağlık raporları alınmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk da tespit edilmemiştir" denildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'kötü muamele' iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 2010-2011-2012 ve 2013 yılları Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların kötü muameleye maruz kaldıklarına dair haberlerin ve paylaşımların yapıldığı görülmektedir.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslarla ilgili bütün iş ve işlemler hukuka uygun şekilde yürütülmektedir. Şahıslar avukatları ile görüştürülmekte (130 avukat 545 kez şüphelilerle görüştürülmüştür) ve bu görüşmelerin tamamı tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şahısların her 24 saatte bir adli sağlık raporları alınmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk da tespit edilmemiştir.



Terör örgütü FETÖ üyelerine ait sosyal medya hesaplarından yapılan bu paylaşımlar; gerek yapılan operasyonlardan duyulan rahatsızlık, gerekse etkin pişmanlıkların ve örgütteki çözülmenin önüne geçmek amacıyla daha önce yapılan paylaşımlar gibi, kasıtlı olarak yapılmaktadır. Bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."



ulusal.com.tr