Son dakika haberleri... Ankara Garı binasının Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildiğine yönelik haberlere açıklama

Bazı basın organlarında tarihi Ankara Garı binasının Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildiğine yönelik asılsız haberlerle ilgili Rektör Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil tarafından yapılan açıklamada "Tarihi Ankara Tren Garı ana binası değil, ek bina ve misafirhane. Haberlerin bazılarıda bahse konu binanın tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğraflar kullanılmıştır. Oysa konunun ana bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD'nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir" denildi

Bazı basın organlarında tarihi Ankara Garı binasının Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildiğine yönelik haberlerle ilgili Rektör Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, basın açıklaması yaptı.



Açıklama şu şekilde:



"Dün bazı basın-yayın organlarında ve haber sitelerinde tarihi Ankara Tren Gan binasının üniversitemize 'verildiğine' dair bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı görülmüş ve bu haberlerin kasten ya da bilgisizlikten kaynaklı yanlışlarının tashih edilmesi zarureti doğmuştur.



Tarihi Ankara Tren Garı ana binası değil, ek bina ve misafirhane



Haberlerin bazılarıda bahse konu binanın tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğraflar kullanılmıştır. Oysa konunun ana bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD'nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir.



Eğitime uygun bina ve arsaların üniversitelere tahsisi yasal bir uygulamadır



Eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacıyla üniversitelere tahsisi yasal bir uygulamadır. Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece üniversitemize yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'deki birçok üniversiteyi haksız yere töhmet altında bırakır. Nitekim bugüne kadar birçok üniversiteye birçok arsa ve bina tahsis edilmiştir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacı, hatta şartıyla kaınu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir. Söz konusu bina da tarihi kimliğiyle yaşamaya devam edecektir.



Hibe değil, kira karşılığı tahsis



Üniversitemize hibe edilmeyen, sadece tahsis edilen binaların 'verildi' yüklemiyle haberleştirilmesi en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir.



Üniversitemiz bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani "hibe", "verilmesi" gibi bir budurm söz konusu değildir.



İki yıl önceki bir işlem



Bundan yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilmiş bir işlemin bugün olmuş gibi gösterilmesi hem bazı siyasi amaçlara hizmet etme hem de kayıt dönemi öncesi üniversitemizi itibarsızlaştımaya çalışma teşebbüsü olarak şüphe uyandırmaktadır. Bu gibi kirli hesapların amacına ulaşma ihtimali yoktur. Söz konusu yanıltıcı haberlerle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır."



ulusal.com.tr



