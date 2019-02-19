Ankara'daki FETÖ operasyonunda, örgütün kasası olduğu belirlenen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören yakalandı. Kocaeli'deki operasyon kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı var. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde, 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendi

Ankara'daki FETÖ operasyonunda, örgütün kasası olduğu belirlenen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören yakalandı.



Operasyon kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı var.



KOCAELİ'DE DE OPERASYON



Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırma, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



KAYSERİ'DE ADLİYEYE SEVKLER BAŞLADI



Ankara merkezli, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ü daha adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



İZMİR'DE 176 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI



İzmir'de aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 kişi için gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Dün adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



SAMSUN'DA MAHREM İMAM YAKALANDI



FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, muvazzaf bir subay, bir uzman çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 7 öğrencisi gözaltına alındı.



Zanlılar, emniyete götürüldü.



Öte yandan Samsun'da, FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'yi iş yerinde gözaltına aldı.



FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, emniyete götürüldü.









