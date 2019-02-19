Ankara'daki FETÖ operasyonunda, örgütün kasası olduğu belirlenen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören yakalandı. Kocaeli'deki operasyon kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı var. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde, 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada, aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'daki FETÖ operasyonunda, örgütün kasası olduğu belirlenen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören yakalandı.



Operasyon kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı var.



KOCAELİ'DE DE OPERASYON



Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırma, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



KAYSERİ'DE ADLİYEYE SEVKLER BAŞLADI



Ankara merkezli, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ü daha adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



İZMİR'DE 176 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI



İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması ve kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyeleri ile örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında 176 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere 41 ilde haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.



Gözaltı kararı verilenler arasında halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubayın da bulunduğu 49'u muvazzaf, 16'sı ihraç, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere 87'sinin asker olduğu, 22'sinin özel sektörde öğretmen, 5'inin doktor, 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise halen görevde komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.



Operasyonda özellikle örgütün Deniz Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına büyük darbe vurulduğu kaydedildi.



Gözaltına alınanlar arasında mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen örgüt hiyerarşisinde "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli ile özel sektör çalışanları da bulunuyor.



HÜCRE EVLERİ DEŞİFRE EDİLDİ



Öte yandan polis ekipleri, örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine de operasyon düzenledi.



Bu operasyonda ise Türkiye genelinde örgüt üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı da gözaltına alındı.



Şu ana kadar 113 şüphelinin yakalandığı operasyon devam ediyor.



SAMSUN'DA MAHREM İMAM YAKALANDI



FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, muvazzaf bir subay, bir uzman çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 7 öğrencisi gözaltına alındı.



Zanlılar, emniyete götürüldü.



Öte yandan Samsun'da, FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'yi iş yerinde gözaltına aldı.



FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, emniyete götürüldü.



MANİSA'YA DA SIÇRADI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturmada Manisa'da gözaltına alınan, bazıları görevde bulunan, bazıları ise KHK ile ihraç edilen 18 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı, 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.











