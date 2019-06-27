Son dakika haberleri... "Ankara kulisleri çalkalanıyor! Önümüzdeki günlerde..."

Anayurt gazetesinden Murat Polat, valiler ve emniyet müdürleri için düğmeye basıldığını aktararak "Ankara kulisleri valiler ve Emniyet müdürleri kararnameleri ile çalkalanıyor. Valilerin yaz kararnamesi yine gündemde Önümüzdeki günlerde bir çok vali görev yerini değiştirecek neden olarak ise, bazı valiler ile milletvekilleri arasında yaşanan bazı polemikler gösteriliyor." ifadelerini kullandı

Anayurt gazetesinden Murat Polat, valiler ve emniyet müdürleri için düğmeye basıldığını belirtti.



Polat, "Ankara kulisleri valiler ve Emniyet müdürleri kararnameleri ile çalkalanıyor. Valilerin yaz kararnamesi yine gündemde Önümüzdeki günlerde bir çok vali görev yerini değiştirecek neden olarak ise, bazı valiler ile milletvekilleri arasında yaşanan bazı polemikler gösteriliyor." ifadelerini kullandı.



Murat Polat'ın yazısı şöyle:



"Valiler ve Emniyet müdürleri kararnamesi yine gündemde.



Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde valiler ve emniyet müdürleri kararnamesinin çıkacağı Kulislere yansıdı.



2018 yılı içerisinde çıkması beklenen İl Emniyet müdürleri kararnamesi bir türlü çıkmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 mart yerel seçimlerinden sonra değiştirmeyi düşündüğü bazı il Valilerinin yanı sıra Emniyet Müdürlerinin değişmesi için de düğmeye bastı. Bu bağlamda bazı polis okul müdürlerinin de değişeceği, bazılarının ise il emniyet müdürü olarak atanacağı ileri sürüldü. Bu konuda Külliyeye yakın kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre ; daha önce dışarıdan atadığı bakan ve bakan yardımcılarının performansını yetersiz gören Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce kabinede değişime gitmesi bekleniyor bazı bakan ve bakan yardımcılarını değiştirmesi bekleniyor. Erdoğan görevden alınan isimlerin yerine daha önce milletvekilliği yapmış, siyasette başarı göstermiş isimleri bakan ve bakan yardımcılığına getirecek.



Kabine değişimini AK Parti milletvekilleri de destekliyor.



Sıra valilerde…



Ankara kulisleri valiler ve Emniyet müdürleri kararnameleri ile çalkalanıyor. Valilerin yaz kararnamesi yine gündemde Önümüzdeki günlerde bir çok vali görev yerini değiştirecek neden olarak ise, bazı valiler ile milletvekilleri arasında yaşanan bazı polemikler gösteriliyor.



Meclis kulislerinde konuşulanlar arasın da 40 civarında İl Valisi ile 50'ye yakın il Emniyet Müdürünün değişeceği konuşuluyor. AK Parti kulislerinde, Erdoğan'ın valiler kararnamesinden önce, yeni bir İçişleri Bakanı atayacağı, Bakan Soylu'nun ise Külliyede değerlendirileceği konuşuluyor. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı'nda Soylu sonrası yeni atanacak bakanın yanı sıra, bakanlık bürokrasisinde de büyük bir revizyona gidileceği ifade ediliyor.



Yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 25 Temmuz - 10 Ağustos arası atamaları da gerçekleştirilecek. Albayların generalliğe generallerin ise bir üst rütbeye atanması bekleniyor. Emekliliğe sevk edilecek olan bazı generallerin ise Jandarmadan sorumlu bakan yardımcılığı makamına atanacağı söyleniyor.



Bununla birlikte bazı İl Jandarma Alay Komutanlarının görev değişimi yapacağı ve bazılarının da emekliliğe sevk edileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor."



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