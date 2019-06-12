banner1005
SON DAKİKA: Vapur seferleri yapılamıyor
SON DAKİKA: Vapur seferleri yapılamıyor
Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ankara Mamak'ta deprem meydana geldi! Gölbaşı da sallanmış (12 Haziran 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ankara Mamak'ta 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölbaşı'nda da dün saat 18.55'de yerin 3.9 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmiş

Son dakika haberleri... Ankara Mamak'ta deprem meydana geldi! Gölbaşı da sallanmış (12 Haziran 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 00:10'da Ankara Mamak'ta 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 2.6 derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.

ANKARA GÖLBAŞI'NDA DA DEPREM OLMUŞ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, dün Ankara Gölbaşı'nda da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş.

Depremin saat 18.55'de olduğu belirtildi.

Yerin 3.9 kilometre derinliğindeki depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.