Ankara Mamak'ta 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölbaşı'nda da dün saat 18.55'de yerin 3.9 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmiş

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 00:10'da Ankara Mamak'ta 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 2.6 derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.



ANKARA GÖLBAŞI'NDA DA DEPREM OLMUŞ



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, dün Ankara Gölbaşı'nda da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş.



Depremin saat 18.55'de olduğu belirtildi.



Yerin 3.9 kilometre derinliğindeki depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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