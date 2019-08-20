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Son dakika haberleri! Ankara Mamak'ta deprem oldu (20 Ağustos 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ankara'nın Mamak ilçesinde deprem oldu. Deprem saat 05.07'de meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu belirtilirken derinliği 7.4 kilometre olan depremi çok sayıda vatandaş hissetti. Uykularından aniden uyandıklarını paylaşan yurttaşlar, tekrar uyumaya korktuklarını ifade ederek telaşlı bir şekilde beklediklerini ifade etti

Son dakika haberleri! Ankara Mamak'ta deprem oldu (20 Ağustos 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ankara'da deprem oldu.

Mamak ilçesinde olan deprem, saat 05.07'de meydana geldi.

Bilgilere göre, deprem, 3.4 büyüklüğünde oldu.

Depremin derinliğinin 7.4 olduğu aktarıldı.

VATANDAŞLAR HİSSETTİ

Çok sayıda vatandaş, depremi hissetti. Uykularından aniden uyandıklarını paylaşan yurttaşlar, tekrar uyumaya korktuklarını ifade ederek telaşlı bir şekilde beklediklerini ifade etti.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #ankara #mamak #deprem #son dakika #son dakika haberleri
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