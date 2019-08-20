Ankara'nın Mamak ilçesinde deprem oldu. Deprem saat 05.07'de meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu belirtilirken derinliği 7.4 kilometre olan depremi çok sayıda vatandaş hissetti. Uykularından aniden uyandıklarını paylaşan yurttaşlar, tekrar uyumaya korktuklarını ifade ederek telaşlı bir şekilde beklediklerini ifade etti

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ankara'da deprem oldu.



Mamak ilçesinde olan deprem, saat 05.07'de meydana geldi.



Bilgilere göre, deprem, 3.4 büyüklüğünde oldu.



Depremin derinliğinin 7.4 olduğu aktarıldı.



VATANDAŞLAR HİSSETTİ



Çok sayıda vatandaş, depremi hissetti. Uykularından aniden uyandıklarını paylaşan yurttaşlar, tekrar uyumaya korktuklarını ifade ederek telaşlı bir şekilde beklediklerini ifade etti.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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