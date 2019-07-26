Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den S-400 açıklaması
ABD'den S-400 açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ankara merkezli operasyonda 47 gözaltı var

Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden 3 farklı gruba yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen baskınlarda 47 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara merkezli operasyonda 47 gözaltı var

Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden 3 farklı gruba yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen baskınlarda 47 şüpheli yakalandı


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.