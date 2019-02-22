Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu

Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesinde bugün öğleden sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Han'ın şehadet haberi, Tokat'ın Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.



Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.



Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel şehidin babaevine giderek, dedesi Ömer Han'a başsağlığı dileklerini iletti.



Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın eşi Aysun, 6 yaşındaki kızı Aysima ve annesi ile babasının Ankara'da oldukları öğrenildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından şu açıklama yapıldı:



"Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında 20 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Üç kahraman silah arkadaşımızın tedavileri ise halen bulundukları hastanede devam etmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



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