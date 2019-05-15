Türkiye'nin milli bütünlüğünü hedef alan 18 Mayıs tarihli sözde Pontus soykırımı etkinliği Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre etkinliğin yasaklandığı düzenleyici taraflara bildirildi. Etkinlik, ilan edildiği andan itibaren başta Vatan Partisi ve Talat Paşa Komitesi olmak üzere birçok kurumdan tepki toplamıştı.

Sözde Pontus soykırımı etkinliği yasaklandı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre yasak kararını Ankara Valiliği aldı.



Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, 18 Mayıs Cumartesi günü Ankara’daki Ses Genel Merkezi’nde sözde Pontus soykırımı için bir etkinlik düzenleyecekti. “Pontus soykırımının 100'üncü yılı" başlıklı toplantının hedefi ise tarihi çarpıtmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlu göstermeye çalışmaktı.



Toplantıya başta Vatan Partisi, Talat Paşa Komitesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Barolar Birliği gibi birçok kurum tepki göstermişti.



Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, etkinliğin iptal edilmesi için İçişleri Bakanlığı ve yetkililere çağrı yapmıştı.



Ankara Valiliği, Türkiye'nin milli bütünlüğünü hedef alan etkinliğe gelen tepkilere sessiz kalmadı. Edinilen bilgilere göre etkinliğe koyulan yasak ilgili taraflara bildirildi.



ulusal.com.tr



