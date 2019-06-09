Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın kurtarılamadı

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı.



Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.



Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.