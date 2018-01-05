Füze savunma sistemi konusunda Fransız-İtalyan ortaklığı EUROSAM ve ASELSAN anlaşma imzaladı.

0 0 0 0

Füze savunma sistemi konusunda Fransız-İtalyan ortaklığı EUROSAM ve ASELSAN anlaşma imzaladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti sürerken, stratejik bir anlaşma haberi geldi.



Fransız-İtalyan ortaklığı EUROSAM ile Türkiye'den ASELSAN yeni füze savunma sistemi üretimi için anlaşma imzaladı. Açıklamayı EUROSAM yaptı.