Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te yerin 28 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.4; AFAD ise 4.3 olarak açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te yerin 28 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.4; AFAD ise 4.3 olarak açıkladı.



Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medya hesaaplarından o anları belirten mesajlar paylaştı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.







SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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