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Antalya Alanya'da deprem
Antalya Alanya'da deprem
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Son dakika haberleri! Antalya Alanya açıklarında deprem meydana geldi! Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu konuyla ilgili konuştu (20 Ağustos 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te yerin 28 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.4; AFAD ise 4.3 olarak açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor" dedi

Son dakika haberleri! Antalya Alanya açıklarında deprem meydana geldi! Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu konuyla ilgili konuştu (20 Ağustos 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te yerin 28 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.4; AFAD ise 4.3 olarak açıkladı.

Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medya hesaaplarından o anları belirten mesajlar paylaştı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

ALANYA KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Okurcalar açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Harputlu, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'de kaydedilen deprem ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti. 

Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.



SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #antalya #alanya #son dakika #son dakika haberleri
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