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Son dakika haberleri... Antalya'da deprem (05 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Antalya Döşemealtı'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Antalya'da deprem (05 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 18:37'de Antalya Döşemealtı'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Burdur olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 kilomete olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #son depremler #kandilli rasathanesi
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