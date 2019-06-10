Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" dedi. Hayatını kaybeden kişinin eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, yaralananların ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen ve Devrim Gün olduğu belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.



Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu bildirdi.



Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.



ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Hayatını kaybeden kişinin eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, yaralananların ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen ve Devrim Gün olduğu belirlendi.



Uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.



Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.