Son dakika haberleri... Art arda depremler sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama

Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki Yunanistan Atina-Florina depreminin Türkiye'yi etkileyip etkileyemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta "M5,1'lik Atina depremi Türkiye’de bir depremi tetiklemez" ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. Ercan'ın açıklamaları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, deprem konusunda önemli bir açıklama yaptı.



Ercan, 5.1 büyüklüğündeki Yunanistan Atina-Florina depreminin Türkiye'yi etkileyip etkileyemeyeceği sorusuna yanıt verdi.



Prof. Dr. Ercan, şunları aktardı:



"Önceki yıl olan, Bodrum-İstanköy’de olan deprem, söz konusu Yanardağ Kuşağının en doğusunda Türkiye sularında olan depremdi.



Bugün olan ise en batı ucunda olan depremdir.



Bu kuşak boyunca deniz içi yanardağ etkinlikleri sürmektedir.



B. Ecevitoğlu ile birlikte çalıştığımız Simi karşısındaki Küdür yanardağı da, Türkiye’deki deniz içi etkinliğinin bir göstergesidir.



Özet olarak, bu kuşak gerek depremler, gerekse yanardağ oluşumları bakımından etkindir.



Ancak M5,1’lik Atina depremi Türkiye’de bir depremi tetiklemez."



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