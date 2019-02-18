Yeni askerlik sistemi netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistem ve bedelli askerlik ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, henüz taslak halinde olan planlamayı açıkladı. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının getirildiği ifade edildi. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere, 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar belli bir noktaya geldi. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.



2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için de yeni adımlar atıldı.



Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere, 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.



Buna göre, 1 aylık eğitimini tamamlayıp, 5 aylık kıta görevini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Askerliğe devam etmek isteyenler ise 6 ay süre ile maaşlı olarak görev yapabilecek.



Bedelli askerlik ise kalıcı hale geliyor.



Erdoğan, bedelli askerlik ücretinin sabit bir formüle göre hesaplanacağını ifade etti.



Öte yandan yurt dışındaki gençler için dövizle askerlik uygulaması devam edecek.



ulusal.com.tr