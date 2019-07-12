Son dakika haberleri... Aslı Aydıntaşbaş, S-400 twitini sildi

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 9 Mayıs 2019 günü yaptığı S-400 sistemleriyle ilgili yaptığı "Temmuz ayında S400'ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin" paylaşımını kaldırdı

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, bugün teslimatına başlanan S-400 sistemleriyle ilgili attığı twiti sildi.



Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından S-400'lerle ilgili bir paylaşım yapmıştı.



Aydıntaşbaş, 9 Mayıs 2019 günü yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Temmuz ayında S400'ler gelmeyecek.



Süresiz erteleme masada.



Sonra söylemedi demeyin"



AK PARTİ'DEN YANIT GELMİŞTİ



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Aydıntaşbaş'ın o ifadelerine "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" cevabını vermişti.



ulusal.com.tr







