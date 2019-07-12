Son dakika haberleri... Aslı Aydıntaşbaş, S-400 twitini sildi

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, bugün teslimatına başlanan S-400 sistemleriyle ilgili attığı twiti sildi.
Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından S-400'lerle ilgili bir paylaşım yapmıştı.
Aydıntaşbaş, 9 Mayıs 2019 günü yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Temmuz ayında S400'ler gelmeyecek.
Süresiz erteleme masada.
Sonra söylemedi demeyin"
AK PARTİ'DEN YANIT GELMİŞTİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Aydıntaşbaş'ın o ifadelerine "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" cevabını vermişti.
ulusal.com.tr
Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 9 Mayıs 2019 günü yaptığı S-400 sistemleriyle ilgili yaptığı "Temmuz ayında S400'ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin" paylaşımını kaldırdı
Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, bugün teslimatına başlanan S-400 sistemleriyle ilgili attığı twiti sildi.