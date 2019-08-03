Son dakika haberleri... Astana'dan uluslararası çağrı

Suriye krizine çözüm arayışlarının ürünü olan Astana formatlı Garantörler Toplantısı sona erdi. Türkiye, Rusya ve İran, uluslararası kamuoyuna Suriyeli mülteciler konusunda çağrıda bulundu. Garantörler, Suriyelilerin evlerine dönebilmeleri için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

Suriye krizinin görüşüldüğü Astana Garantörler toplantısının ardından garantör ülkeler mülteciler konusunda dünyaya çağrıda bulundu.



Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iki gün süren 13. Garantörler Toplantısı'nın ardından Türkiye, Rusya ve İran, Suriyeli mültecilerin eve dönmesini kolaylaştırmak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.



Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak açıklamasında, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönmelerini kolaylaştırmak gerektiğine dikkat çekildi.



Çağrıda garantör ülkeler, Birleşmiş Milletler ve diğer uzmanlaşmış kuruluşlar da dâhil olmak üzere ilgili tüm taraflarla etkileşime devam etmeye hazır olduklarını yeniden teyit etti.



Ayrıca Türkiye, Rusya ve İran Suriye için insani yardım konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda da uluslararası kamuoyuna bir teklif sundu. Suriye'ye insani yardım akışının herhangi bir ön koşul olmaksızın artırılması gerektiğine de dikkat çekildi.



ulusal.com.tr

