Son dakika haberleri... Astana toplantısı sonuçlandı! Garantör ülkeler önemli konularda hemfikir

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Astana formatlı 13. Garantörler Toplantısı düzenlendi. İki gün süren zirve sonunda sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğüne, terör örgütleriyle mücadeleye ve komşu ülkelerin ulusal güvenliklerine vurgu yapıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Astana formatlı Garantörler Toplantısı tamamlandı. Sonuç bildirgesi okundu.



İki gün süren toplantıların ardından kapanış bildirgesini Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko kamuoyuyla paylaştı.



Sonuç bildirgesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum değerlendirildi. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceğine belirtildi.



Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi.



Ülkede IŞİD, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör listesine aldığı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.



Garantör ülkeler İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu detaylıca ele aldı ve başta 17 Eylül 2018'deki mutabakat olmak üzere İdlib ile ilgili tüm anlaşmaların uygulanması yoluyla, sahada sükunetin sağlanması gerektiği kaydedildi.



Suriye ihtilafına askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekildi. Ayrıca BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine bağlılık vurgusu yapıldı.



Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak bildirisinde Anayasa Komitesinin oluşumu ve prosedür kurallarında sona gelinmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.



Dün akşam Nur Sultan'da Garantörler Toplantısı devam ederken Suriye Devleti Soçi Anlaşması'nın uygulanması şartıyla, İdlib'te ateşkes yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu.



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