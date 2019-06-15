Asya'nın liderleri Tacikistan'da buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlenen zirvede konuştu. Erdoğan, "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla zulümdür." diyerek Amerika'ya mesaj gönderdi. Gündeminde Kudüs ve Modern İpek Yolu da vardı. Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi ise Adana Mutabakatı vurgusu yaptı

Asya'nın liderleri biraraya geldi. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tacikistan'da düzenlendi. Başkenti Duşanbe'de oturum ve ikili görüşmeler yapıldı. Çektirilen aile fotoğrafıyla birlik mesajı verildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asyalı liderlere hitap etti. Gündeminde Suriye, Kudüs ve İpek Yolu vardı.



Erdoğan, Kudüs konusunda oldu bittilere izin verilmeyeceğini vurguladı.



Zirve'de bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuşdu. Erdoğan, Asya'dan Amerika'ya mesaj gönderdi. Tırlar dolusu silahla PKK/PYD'yi destekleyen Washington yönetimini uyardı.



Suriye, temasları öncesinde de gündemindeydi Erdoğan'ın. Havalimanında yaptığı açıklamada İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi. Adana Mutabakatına vurgu yaptı.



Asya'da İşbirliği zirvesinde ikili görüşmeler de yapıldı. Oturumun ardından Erdoğan, Tacikistan, Rusya, İran ve Çin Devlet Başkanlarıyla bire bir toplantılar düzenledi.



Erdoğan, Çin lideri Şi Cinpingle buluşmasında, "Daha sık görüşeceğiz" vurgusu yaptı.



Amerika'nın yaptırımlarla hedef aldığı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesinde samimi pozlar verildi.



Erdoğan beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte Duşanbe'den ayrıldı.



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