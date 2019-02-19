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Son Dakika haberleri... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika haberleri... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi. 

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi Gazete
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