Süheyl Batum'un görevden alınmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) yeni Genel Başkanı belli oldu. Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Süheyl Batum'dan boşalan genel başkanlık görevine Hüseyin Emre Altınışık getirildi.



İl örgütlerine gönderilen genelgede Altınışık'ın başkanlığı duyulurken şu ifadelere yer verildi:



“Sayın örgütümüze, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 24 Şubat 2019 Pazar günü (bugün) yaptığı toplantıda; Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık'ı, Genel Başkan Yardımcılığına Tolga Kale’yi, Genel Sekreterliğe Ersan Petekkaya’yı, Genel Sekreter Yardımcılıklarına Melek Esmer ve Sevil Nazan Keskin’i seçmiştir.



Genel Yönetim Kurulu, Anıtkabir’de Atamızı ve Kurucu Genel Başkanımız Prof.Dr. Muammer Aksoy’un kabrini ziyaretin ardından yeni görevlerine başlamışlardır.



Kamuoyuna ve Saygın Örgütümüze saygıyla duyurulur.”



Altınışık, daha önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve ADD Genel Başkanlığı'na aday olmuştu.



ulusal.com.tr