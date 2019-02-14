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Son dakika haberleri... Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli CHP'den istifa etti

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP'den istifa etti. Benli, DSP'de yoluna devam edeceğini açıkladı. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Benli, “Avcılar'ı AKP'ye teslim edemem. Bunun için mücadele edeceğim. Kazanacağıma inanıyorum. Avcılar'ı teslim etmesine göz yumamam. O nedenle de herkes kendi kalesini korusun” dedi

Son dakika haberleri... Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli CHP'den istifa etti

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Benli, DSP'ye geçeceğini de belirtti.

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Benli, Avcılar'ı AKP'ye teslim edemeyeceğini, bunun için mücadele edeceğini vurguladı.

Benli şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. DSP'de yoluma devam edeceğim. Bu partide, aday belirleme sürecinde yaşananlar, arkasından da olacak kayıpları tolere edemez. Avcılar'ı AKP'ye teslim edemem. Bunun için mücadele edeceğim. Kazanacağıma inanıyorum. Avcılar'ı teslim etmesine göz yumamam. O nedenle de herkes kendi kalesini korusun. Avcılar da benim kalem, bizim kalemimiz. Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin... Ben Cumhuriyet ürünü bir kadınım. Buna müsaade edemem.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #avcılar #istanbul #handan toprak benli #dsp
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