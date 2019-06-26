Son dakika haberleri... Avrasya Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli iki yönlü trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli iki yönlü trafiğe kapatılacak.



Yapılan açıklamada, "İşletme Kalite Standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle her iki yönde de trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekmektedir." denildi.



Açıklama şöyle;

Avrasya Tüneli, 27 Haziran 2019 (Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece) ve 28 Haziran 2019 (Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece) tarihleri 00.01-05.00 saatleri arasında "İşletme Kalite Standartları" kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle her iki yönde de trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekmektedir.



