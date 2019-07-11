Son dakika haberleri... Avrupa Birliği'nden Türkiye kararı: Askıya aldılar

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili bir son dakika kararı aldığı ortaya çıktı. Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmede, AB'nin taslak metnini yayınladı. Metinde, "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor

Reuters’ın son dakika haberi şeklinde servis ettiği haberde Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak metnin detayları ortaya çıktı.



Henüz onaylanmayan ve bugün Brüksel’deki daimi temsilcilerin onaylamasının ardından pazartesi günü AB’nin dışişleri bakanları tarafından onaylanacak taslak metinde, “Türkiye’nin devam eden ve yeni sondaj çalışmalarının ışığında AB Genişletilmiş Hava Ulaşımı Anlaşması’nın müzakerelerini askıya almayı ve üst düzey diyaloğu durdurmaya karar verdi. Konsey, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye giriş süreci için verilen desteğin de 2020’de kesilmesini destekliyor ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki kararlarının gözden geçirilmesini istiyor” ifadesi yer alıyor.



Reuters’ın ele geçirdiği belgede, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin daha kısıtlayıcı kararlar almasının gündemde olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr